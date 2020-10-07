Дело возбудили из-за нарушения санитарных норм на матче «Спартак» — «Зенит»

Фото: АГН «Москва»

Управление Роспотребнадзора по Москве выявило грубые нарушения мер санитарно-эпидемиологической безопасности на стадионе «Открытие Арена» во время проведения матча десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между столичным «Спартаком» и «Зенитом» из Санкт-Петербурга. Об этом в среду, 7 октября, сообщили на сайте ведомства.

В Роспотребнадзоре напомнили, что максимальная заполняемость стадиона в Москве из-за ситуации с коронавирусной инфекцией составляет 50 процентов. При этом 3 октября на матче присутствовали более 20 700 болельщиков при максимальной загрузке стадиона 45 000 человек.

— Организатором мероприятия не обеспечен надлежащий контроль и не приняты эффективные меры по соблюдению на трибунах социальной дистанции и масочно-перчаточного режима на протяжении всего матча — как болельщиками команды «Спартак», так и «Зенита», — говорится в сообщении.

В результате Роспотребнадзор начал административное расследование. На генерального директора клуба Шамиля Газизова и юридическое лицо «Футбольный клуб «Спартак-Москва» составлены протоколы. Нарушителям грозит штраф: для должностных лиц — от 50 до 150 тысяч рублей, для юридических — от 200 до 500 тысяч рублей или административное приостановление деятельности до 90 суток.

Ранее в пресс-службе «Спартака» сообщили, что клуб отрицает факт превышения допустимого лимита зрителей. Согласно данным РПЛ, на стадионе «Спартака» во время игры присутствовали 17 150 человек.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Московский «Спартак» наказали за посвященный Марцинкевичу баннер