Московский «Спартак» наказали за посвященный Марцинкевичу баннер

Фото: АГН «Москва»

Московский футбольный клуб «Спартак» наказали денежным штрафом и закрытием одного сектора на фанатской трибуне условно на один матч за баннер, который был посвящен националисту Максиму Марцинкевичу. Об этом в среду, 7 октября, сообщил глава контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц.

Инцидент произошел на матче чемпионата Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Спартаком» и «Зенитом» из Санкт-Петербурга. Встреча состоялась в Москве 3 октября и завершилась со счетом 1:1.

— За публичную демонстрацию зрителями нацистской символики оштрафовать «Спартак» на 200 тысяч рублей и запретить клубу допуск зрителей в сектор В206 на стадионе «Спартак» на один домашний матч условно до конца сезона, — цитирует Григорьянца «Р-Спорт».

Напомним, тело Марцинкевича обнаружили утром 16 сентября в камере СИЗО № 3 ГУФСИН России по Челябинской области. По предварительным данным, он оставил предсмертную записку, сообщается на сайте Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области.

По информации ряда СМИ, в камере также была найдена одноразовая бритва. Позднее появилась информация, что причиной смерти националиста Марцинкевича могла стать механическая асфиксия. Позже в СК подчеркнули, что у следствия нет оснований полагать, что смерть Марцинкевича носит криминальный характер.

В декабре 2018 года мужчину осудили на десять лет колонии строгого режима за разбой и хулиганство. Известно также, что Марцинкевича трижды судили за экстремизм (в 2005, 2009 и 2014 годах). За первые два дела он получил три с половиной года лишения свободы. Пять лет назад его приговорили к двум годам и десяти месяцам колонии.

Читайте также: Московский «Спартак» отрицает факт превышения допустимого лимита зрителей