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Московский «Спартак» может провести домашний матч против «Ростова» без зрителей
Фото: АГН «Москва»

Московский «Спартак» может провести домашний матч против «Ростова» без зрителей

Кирилл Николаев

Спорт

Московский футбольный клуб «Спартак» может провести домашний матч Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Ростова» без зрителей. Об этом в среду, 21 октября, сообщает сайт «Аргументы и факты» со ссылкой на источник, близкий к администрации стадиона столичной команды.

Игра состоится в Москве в субботу, 31 октября. Матч может пройти без зрителей из-за эпидемиологической ситуации в столице, а также в связи с нарушениями масочного режима на предыдущей домашней встрече «Спартака» против «Зенита» из Санкт-Петербурга.

Ранее Роспотребнадзор по Москве выявил грубые нарушения мер санитарно-эпидемиологической безопасности на стадионе «Открытие Арена» во время матча десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между столичным «Спартаком» и «Зенитом» из Санкт-Петербурга. В ведомстве напомнили, что максимальная заполняемость стадиона в Москве из-за ситуации с коронавирусной инфекцией составляет 50 процентов. При этом 3 октября на матче присутствовали более 20 700 болельщиков, а максимальная вместимость стадиона составляет 45 000 человек. Организаторы встречи не приняли эффективных мер по соблюдению на трибунах социальной дистанции и масочно-перчаточного режима.

В результате на «Спартак» и генерального директора клуба Шамиля Газизова составили протоколы об административном правонарушении. В команде отрицали факт превышения допустимого лимита зрителей. Согласно данным РПЛ, на стадионе «Спартака» во время игры присутствовали 17 150 человек.

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