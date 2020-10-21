Фото: АГН «Москва»

Московский «Спартак» вышел в 1/8 финала Кубка России по футболу. В среду, 21 октября, красно-белые проиграли красноярскому «Енисею» со счетом 0:1, но все равно вышли в следующий раунд турнира.

Единственный мяч в этой встрече забил Хуан Лескано. «Енисей» и «Спартак» выступали в одной группе со столичной «Родиной». Все команды набрали по три очка, однако «Спартак» занял первое место в группе из-за лучшей разницы мячей. Соперник красно-белых по 1/8 финала определится по итогам жеребьевки.

Кубок России впервые проходит в новом формате, согласно которому вместо стадий 1/32 и 1/16 финала сформированы десять групп по три команды. В каждой из них есть команда Российской премьер-лиги (РПЛ), Футбольной национальной лиги (ФНЛ) и ПФЛ. Из группы выходит команда, занявшая первое место. На стадии 1/8 финала к победителям групп присоединятся клубы, которые в сезоне 2020/21 представят Россию в Лиге чемпионов и Лиге Европы.

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