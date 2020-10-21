Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Московский «Спартак» вышел в 1/8 финала Кубка России по футболу
Фото: АГН «Москва»

Московский «Спартак» вышел в 1/8 финала Кубка России по футболу

Кирилл Николаев

Спорт

Московский «Спартак» вышел в 1/8 финала Кубка России по футболу. В среду, 21 октября, красно-белые проиграли красноярскому «Енисею» со счетом 0:1, но все равно вышли в следующий раунд турнира.

Единственный мяч в этой встрече забил Хуан Лескано. «Енисей» и «Спартак» выступали в одной группе со столичной «Родиной». Все команды набрали по три очка, однако «Спартак» занял первое место в группе из-за лучшей разницы мячей. Соперник красно-белых по 1/8 финала определится по итогам жеребьевки.

Кубок России впервые проходит в новом формате, согласно которому вместо стадий 1/32 и 1/16 финала сформированы десять групп по три команды. В каждой из них есть команда Российской премьер-лиги (РПЛ), Футбольной национальной лиги (ФНЛ) и ПФЛ. Из группы выходит команда, занявшая первое место. На стадии 1/8 финала к победителям групп присоединятся клубы, которые в сезоне 2020/21 представят Россию в Лиге чемпионов и Лиге Европы.

Читайте также: «Краснодар» сыграл вничью с «Ренном» в дебютном матче Лиги чемпионов

ФК «Спартак»Кубок России по футболуфутбол
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Климат любви не помеха

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Самая сексуальная мужская профессия

Мехти Мехтиев
Мехти Мехтиев

Зачем рубль уходит в цифру

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Такая вот PISA

Никита Миронов  
Никита Миронов  

От чего на самом деле умер Пушкин

Варвара Болондаева
Варвара Болондаева

Астероид готов вмешаться в президентские выборы

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Не всякая русофобия одинаково вредна

Все мнения
О проекте