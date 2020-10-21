«Краснодар» сыграл вничью с «Ренном» в дебютном матче Лиги чемпионов

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Футбольный клуб «Краснодар» сыграл вничью с французским «Ренном» в дебютном для российской команды матче Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счетом 1:1.

Игра проходила на реннском стадионе «Роазон Парк». Счет открыли хозяева поля на 56-й минуте, гол с пенальти забил нападающий Серу Гирасси. Россияне ответили уже через три минуты, мяч в ворота соперника отправил защитник Кристиан Рамирес.

Накануне матча выяснилось, что главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев не будет присутствовать на игре своей команды из-за болезни — ему диагностировали ангину. Также матч Лиги чемпионов пропустили футболисты Евгений Марков и Реми Кабелла.

Следующую встречу в рамках турнира «Краснодар» проведет 28 октября, он сыграет дома с лондонским «Челси». «Ренн» в этот же день отправится в Испанию, чтобы встретиться с «Севильей».

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