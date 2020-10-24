Футболисты «Динамо» обыграли «Сочи» в первом матче Сандро Шварца

Фото: Пресс-служба ФК «Динамо»

Футболисты московского клуба «Динамо» выиграли у команды «Сочи» со счетом 3:1. Матч состоялся в рамках 12-го тура чемпионата Российской премьер-лиги.

На 11-й минуте игры счет в матче открыл полузащитник бело-голубых Даниил Лисовой. На 22-й минуте встречи защитник южан Миха Мевля сравнял счет, но затем голы Себастьяна Шиманьски (26-я) и Даниила Фомина (55-я) приниесли победу московскому клубу.

Для московской команды это была первая игра под руководством тренера Сандро Шварца, который сменил на посту Кирилла Новикова.

Победа позволила «Динамо» подняться на пятое место в турнирной таблице.

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