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Предполагаемая избранница Аршавина рассказала об отношениях с экс-футболистом
Фото: instagram.com/andrey.arshavin10

Предполагаемая избранница Аршавина рассказала об отношениях с экс-футболистом

Ксения Монахова

Звезды

Бывшего футболиста сборной России и петербургского «Зенита» Андрея Аршавина недавно заметили в компании молодой девушки. Ее вместе со спортсменом показала в своем Instagram-аккаунте бывшая супруга Александра Кержакова Милана Тюльпанова.

Таинственной спутницей экс-футболиста оказалась 33-летняя Татьяна Козырнова. Девушка владеет шоурумом в Барнауле, однако в данное время проживает в Санкт-Петербурге, сообщает Teleprogramma.pro.

Козырнова рассказала, что познакомилась с Андреем Аршавиным на празднике у их общей подруги.

— С Андреем мы вместе сидели за праздничным столом на дне рождения нашей общей подруги. Я опоздала и была голодна, а Андрей делал бутерброды с икрой, вот я быстро и определилась с местом, — рассказала девушка.

Татьяна заявила, что пока ее сердце не занято. Поэтому расположение девушки может завоевать как Аршавин, так и любой другой мужчина.

Ранее стало известно, что Андрей Аршавин выиграл суд против бывшей жены Юлии Барановской и теперь сможет платить меньше алиментов.

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отношенияАндрей Аршавинвозлюбленные
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