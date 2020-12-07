«Tы наполнил мою жизнь смыслом»: Барановская поздравила старшего сына с днем рождения

Фото: instagram.com/baranovskaya_tv

Старшему сыну Юлии Барановской и Андрея Аршавина Артему 7 декабря исполнилось 15 лет. В связи с радостным событием телеведущая посвятила первенцу нежный пост в своем Instagram-аккаунте.

— Ты навсегда изменил мою жизнь, когда в 10 утра 7 декабря появился на свет, ты наполнил мою жизнь смыслом и светом, ты своим рождением подарил мне счастье материнства. Умный, честный, чистый, талантливый, сильный и такой взрослый с самых первых минут своей жизни, в твоем взгляде всегда была глубина, — написала Барановская.

Она призналась, что гордится сыном и верит в него. Телеведущая также пожелала наследнику крепкого здоровья и исполнения желаний.

Подписчики телеведущей также поздравили Артема в комментариях.

Напомним, что Барановская воспитывает троих детей, которых родила от футболиста Аршавина: 15-летнего Артема, 13-летнюю Яну и 8-летнего Арсения.

Читайте также: Адвокаты Барановской не поверили сведениям о доходах Аршавина