Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
«Tы наполнил мою жизнь смыслом»: Барановская поздравила старшего сына с днем рождения
Фото: instagram.com/baranovskaya_tv

«Tы наполнил мою жизнь смыслом»: Барановская поздравила старшего сына с днем рождения

Анастасия Колоскова

Звезды

Старшему сыну Юлии Барановской и Андрея Аршавина Артему 7 декабря исполнилось 15 лет. В связи с радостным событием телеведущая посвятила первенцу нежный пост в своем Instagram-аккаунте.

— Ты навсегда изменил мою жизнь, когда в 10 утра 7 декабря появился на свет, ты наполнил мою жизнь смыслом и светом, ты своим рождением подарил мне счастье материнства. Умный, честный, чистый, талантливый, сильный и такой взрослый с самых первых минут своей жизни, в твоем взгляде всегда была глубина, — написала Барановская.

Она призналась, что гордится сыном и верит в него. Телеведущая также пожелала наследнику крепкого здоровья и исполнения желаний.

Подписчики телеведущей также поздравили Артема в комментариях.

Напомним, что Барановская воспитывает троих детей, которых родила от футболиста Аршавина: 15-летнего Артема, 13-летнюю Яну и 8-летнего Арсения.

Читайте также: Адвокаты Барановской не поверили сведениям о доходах Аршавина

поздравление с праздникомЮлия Барановскаясын
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Владимир Ефимов
Владимир Ефимов

Сработал эффект низкой ставки

Юрий Козлов
Юрий Козлов

Тютчев или Фет — почувствуйте разницу

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Главный вызов для них — Россия

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

При разводе делим «Инстаграм»

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Жизнь за лайки, смерть за лайки

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Отчего устала королева

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Будут пороть: как Америка накажет Эрдогана

Все мнения
О проекте