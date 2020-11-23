Адвокаты Барановской не поверили сведениям о доходах Аршавина

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Юристы экс-супруги российского футболиста Андрея Аршавина Юлии Барановской и ее детей считают, что справка о доходах бывшего игрока «Зенита», предоставленная в суд, является ложной.

Защитники Барановской уверены, что доходы бывшего футболиста «Зенита» превышают указанные в справке суммы. Помимо этого, адвокаты готовят апелляцию к решению суда, удовлетворившего в прошлую пятницу иск Аршавина о снижении алиментов на детей Барановской с 1/2 до 3/8 от общего дохода футбольного эксперта.

— Мы сейчас ждем мотивированное решение суда и будем опротестовывать его. Что касается всех источников его дохода — это уже другой процесс. Будет запущена проверка именно вот этих всех доходов, — сообщил адвокат Барановской Тимур Матвеев, передает ФАН.

Ранее экс-футболист сборной России и петербургского «Зенита» Андрей Аршавин выиграл суд против бывшей жены Юлии Барановской и теперь сможет платить меньше алиментов.

Напомним, что Барановская и Аршавин расстались в 2013 году. У них есть трое общих детей: двое сыновей — Артем и Арсений, а также дочь Яна.

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