Адвокат Барановской рассказал, сколько должен платить Аршавин детям

Фото: instagram.com/baranovskaya_tv

Телеведущая Юлия Барановская требует со своего бывшего супруга, футболиста Андрея Аршавина алименты, равные половине доходов спортсмена. Об этом Пятому каналу рассказал ее адвокат Тимур Матвеев.

По словам юриста, Аршавин должен производить выплаты на троих детей от телеведущей в пользу одной второй своего заработка.

Матвеев отметил, что Барановская недовольна решением суда и хочет подать аппелляцию. Кроме того, защитник звезды рассказал, что спортсмен сам присутствовал в суде со своим адвокатом и «вел себя спокойно».

— Не было никакой агрессии и выпадов в отношении сторон. Суд прошел в нормальной обстановке, он выслушал доводы сторон и принял решение. Сторона Аршавина с решением согласна, мы не согласны, — заключил Матвеев.

Ранее СМИ сообщали, что экс-футболист сборной России и петербургского «Зенита» Андрей Аршавин выиграл суд против бывшей жены Юлии Барановской и теперь сможет платить меньше алиментов.

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