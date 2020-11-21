«С Виторганом крутая»: Собчак показала фото с дня рождения сына

Фото: YouTube.com / Ксения Собчак

Телеведущая Ксения Собчак поделилась с поклонниками фотографиями с дня рождения сына Платона, которого она родила от бывшего мужа, актера Максима Виторгана. Кадры появились на ее странице в социальной сети Instagram.

На снимках артистка запечатлена в черном комбинезоне с широким поясом. Для того чтобы было удобнее кататься с ребенком с горок, она сняла туфли. На некоторых фото телеведущая смеялась вместе с экс-супругом.

— Редко увидишь утомившихся детей, а мы с таким пришли домой, — написала Собчак.

Фанаты отметили, какая Ксения заботливая мама. Многие похвалили экс-супругов, что они делают сына счастливым.

«И мамины, и папины черты так отчетливо видны у мальчика»; «На фотке с Виторганом крутая»; «Рядом с сыном вы прекрасны, появляется какой-то особый блеск в глазах», — написали фолловеры.

Напомним, Ксения Собчак родила сына Платона в браке с актером Максимом Виторганом. Они познакомились в 2013 году, в феврале этого же года стало известно, что у них начался роман. Вскоре пара тайно обвенчалась.

В 2018 году в СМИ появились слухи о расставании пары и об уходе Собчак к театральному режиссеру Константину Богомолову. В марте 2019 года Собчак и Виторган подтвердили, что уже давно живут раздельно, но продолжают вместе воспитывать сына.

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