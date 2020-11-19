«Бойтесь»: Собчак переоделась в костюм лошади ради сына

Фото: youtube.com / Ксения Собчак

Телеведущая Ксения Собчак и ее экс-супруг Максим Виторган отметили день рождение сына. В среду, 18 ноября, Платону исполнилось 4 года.

Родители устроили ребенку праздник. Собчак переоделась в костюм лошади и играла с сыном на укулеле.

— Аниматоры! Бойтесь! Начинаю отбирать ваш хлеб, — написала телеведущая в Instagram-аккаунте.

Друзья и знакомые Собчак оценили ее образ в комментариях под опубликованным постом. Певец Сергей Минаев заявил, что «костюм — бомба». А исполнительница Светлана Лобода поздравила Платона с праздником.

Напомним, Ксения Собчак родила сына Платона в браке с актером Максимом Виторганом. Они познакомились в 2013 году, в феврале этого же года стало известно, что у них начался роман. Вскоре пара тайно обвенчалась.

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