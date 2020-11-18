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«Живи, моя любовь, долго»: Виторган трогательно поздравил сына с днем рождения
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

«Живи, моя любовь, долго»: Виторган трогательно поздравил сына с днем рождения

Евгения Звощик

Звезды

Актер и режиссер Максим Виторган трогательно поздравил сына Платона с днем рождения. Он также поблагодарил за наследника свою бывшую жену Ксению Собчак. Об этом артист написал на своей официальной странице в соцсети Instagram.

По его словам, он изначально не собирался делать пост, но ему попался текст Михаила Жванецкого, который оказался очень близок радостному событию.

— И очень точно, и лучше не скажешь. Живи, моя любовь, долго. Видь много. Старей легко. И читай Жванецкого, — написал Виторган.

Поклонники актера присоединились к его поздравлениям: «Очень трогательно, Максим! С днем рождения Платона»; «Сильно, мудро, самое главное здоровья всей вашей семье»; «Вам браво, с новорожденным вас, счастья вам и сынуле»; «С днем рождения сыночка!»; «Поздравляю! У вас очень красивый Платон».

Ранее Платона с днем рождения поздравила Ксения Собчак. Телеведущая опубликовала в своем Instagram-аккаунте снимок сына, вероятно, сделанный на берегу моря. На фотографии Платон показывает зубы и мило улыбается.

Напомним, Ксения Собчак родила сына Платона в браке с актером Максимом Виторганом. Они познакомились в 2013 году, в феврале этого же года стало известно, что у них начался роман. Вскоре пара тайно обвенчалась.

В 2018 году в СМИ появились слухи о расставании пары и об уходе Собчак к театральному режиссеру Константину Богомолову. В марте 2019 года Собчак и Виторган подтвердили, что уже давно живут раздельно, но продолжают вместе воспитывать сына.

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