Виторган рассказал, с какими проблемами столкнулся после свадьбы с Собчак

Фото: instagram.com/xenia_sobchak

Актер и режиссер Максим Виторган на время перестал сниматься в кино после свадьбы с Ксенией Собчак. По его словам, это была не цензура, а предосторожность со стороны создателей кинокартин.

Актер заявил, что в момент его свадьбы «все видели Ксению в опале».

— Неизвестно было, чем все закончится. Когда я на ней женился, то перестал сниматься вообще. Около года. В том числе потому, что люди думали: «Ее убрали с телевидения. Ну фиг знает, как там пойдет дальше. Мы снимем с ним кино, а потом надо будет его убрать», — заявил Виторган в интервью на YouTube-канале.

При этом Виторган заявил, что не подвергался «суровой, жесткой цензуре».

Напомним, Виторган и Собчак познакомились в 2013 году, в феврале этого же года стало известно, что у них начался роман. Вскоре пара тайно обвенчалась. В 2016 году у них родился сын Платон.

Спустя два года в СМИ появились слухи о расставании пары и об уходе Собчак к театральному режиссеру Константину Богомолову. В марте 2019 года Собчак и Виторган подтвердили, что уже давно живут раздельно, но продолжают вместе воспитывать сына.

Читайте также: «Только хардкор, только Дубай»: Собчак не захотела отдыхать на российском курорте