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«Только хардкор, только Дубай»: Собчак не захотела отдыхать на российском курорте
Фото: instagram.com/xenia_sobchak

«Только хардкор, только Дубай»: Собчак не захотела отдыхать на российском курорте

Вероника Кузьминова

Звезды

Телеведущая Ксения Собчак и ее муж Константин Богомолов отправились отдыхать в Арабские Эмираты. Об этом Собчак рассказала в своем Instagram-аккаунте.

Звезда опубликовала несколько фотографий из города Дубай. На одной из них Ксения вместе с мужем купаются в море: Богомолов держит свою избранницу на руках.

— Ребят, ну какой Сочи? Только хардкор, только Дубай и любимый отель, — написала Собчак.

Место, в котором остановилась звездная пара, считается одним из самых дорогостоящих на берегу Персидского залива. Одна ночь в номере класса «люкс» стоит больше 250 тысяч рублей, передает «СтарХит».

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отдыхКсения СобчакОАЭ
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