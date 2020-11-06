«Благодаря ей становлюсь сильнее»: Богомолов рассказал об отношениях с Собчак

Ксения Собчак и Константин Богомолов / Фото: instagram.com/xenia_sobchak

Театральный режиссер Константин Богомолов и телеведущая Ксения Собчак — занятые люди, однако даже при сумасшедшем ритме жизни не забывают заботиться друг о друге.

Супруг артистки отметил, что она является сильным человеком, который оказывает на режиссера влияние.

— Могу сказать, что она меня очень многому учит. Не своим примером... Это трудно объяснить... Благодаря ей я становлюсь сильнее, с какими-то вещами справляюсь. Но хорошо ли я на нее влияю, не мне судить, — уточнил Богомолов.

Он также рассказал, что с пониманием относиться к актерам, работающим в театре, которым руководит. Однако режиссер не дает расслабляться артистам. Он уволил около 15 человек за один сезон. Как отмечает супруг телеведущей, он заинтересован в работающих людях.

— Я привел других режиссеров, не стал использовать площадку для того, чтобы самому реализовать все свои мечты и проекты. Я только сейчас делаю «Бесов». Более того, не скрываю, что у моих «Бесов» ровно тот же бюджет, что и у других спектаклей, — цитирует режиссера Tatler.

Ранее Константин Богомолов на своей странице в Instagram иронично поздравил Ксению Собчак с днем рождения. Свой пост Богомолов сопроводил фотографией. На снимке складывается ощущение, что Собчак держит в руке Останкинскую телебашню.

Читайте также: «Смущаюсь»: Собчак поблагодарила поклонников за поздравления в день рождения