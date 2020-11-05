«Смущаюсь»: Собчак поблагодарила поклонников за поздравления в день рождения

Фото: YouTube.com / Ксения Собчак

В четверг, 5 ноября, телеведущая Ксения Собчак отмечает день рождения. Журналистке исполнилось 39 лет.

Подписчики телеведущей в Instagram оставили ей множество теплых слов и пожеланий. Собчак поблагодарила поклонников за поздравления. Свой пост она сопроводила фотографией, на которой у нее округлились глаза.

— Это у меня округлились глаза от того количества любви, которое вы вдруг мне все решили подарить!! Спасибо вам большое за ваши поздравления. Когда ругают — понимаю, что делать, а когда столько любви — теряюсь и смущаюсь! — написала Собчак.

Ранее журналистка опубликовала снимок в необычном образе.

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