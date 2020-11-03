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«Вы этого хотели?»: Собчак обратилась к Нурмагомедову после теракта в Вене
Фото: youtube.com / Ксения Собчак

«Вы этого хотели?»: Собчак обратилась к Нурмагомедову после теракта в Вене

Виктория Федотова

Общество

Журналистка Ксения Собчак написала эмоциональный пост после теракта в Вене. Минувшей ночью несколько террористов напали на мирных граждан, в результате чего пострадали 18 человек, погибли четверо.

— То, что происходило вчера в Вене, когда по улицам европейской столицы с криками «Аллах акбар» носятся террористы с автоматами и стреляют в людей, то что происходило во Франции, — это немыслимо. Это позорит и нормальных законопослушных мусульман. Мы должны отстаивать наше представление о цивилизации, о мире, иначе этот мир просто разрушат, — заявила Собчак.

Она обратилась с риторическим вопросом к российскому бойцу Хабибу Нурмагомедову и мусульманам, которые оскорбляли ее в соцсетях за поддержку публикаций карикатур в журналах. В частности, после публикации карикатуры на пророка Мухаммеда в журнале Charlie Hebdo во Франции произошло несколько нападений. Против нападавших выступил глава Франции Эммануэль Макрон.

— И теперь вопрос к Хабибу и прочим, кто размещал призывы «обезобразить» лицо Макрона с подошвой на лице, кто писал мне и моей семье угрозы просто за высказанное мнение. Вы разве этого хотели? Вы осознаете свою ответственность перед аудиторией? — спросила Собчак.

По ее словам, можно легко спровоцировать исламистов-экстремистов и устроить кровавый террор. Разрушить, убить, изуродовать вообще легче, чем созидать, считает телеведущая. Пост опубликован на ее странице в Instagram.

Ответственность за стрельбу в Вене взяли на себя джихадисты, назвав причиной преступления сведение счетов за участие Австрии в международной коалиции по борьбе с запрещенной в России террористической организацией «Исламское государство»*.

*«Исламское государство» (ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014 года и запрещена на территории России.

Читайте также: Число пострадавших при теракте в Вене увеличилось до 18

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