Число пострадавших при теракте в Вене увеличилось до 18

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Количество пострадавших при теракте, который случился в центре Вены 2 ноября, увеличилось до 18. Об этом сообщает телеканал ORF со ссылкой на медиков во вторник, 3 ноября.

Ранее сообщалось, что при теракте в Вене пострадали 15 человек, при этом семеро находились в тяжелом состоянии.

— Актуальные данные на текущий момент. Я только что говорил по телефону с Союзом здравоохранения. В настоящий момент известно о 18 пострадавших. Много граждан погибли, последней жертвой стала женщина в возрасте от 40 до 50 лет, — сказал корреспондент телеканала.

Ранее президент земельной полиции Вены Герхард Пюрстль заявил, что во время нападения террористов в городе погибли три человека, еще одним погибшим является ликвидированный нападавший. Позднее СМИ со ссылкой на мэра сообщили о четвертой жертве теракта.

Стрельба в Вене

Напомним, стрельба в центре Вены произошла вечером 2 ноября. Глава МВД Австрии назвал стрельбу в городе терактом. При этом в министерстве внутренних дел Австрии ранее сообщали о нескольких жертвах, не называя конкретное число.

Одного из нападавших удалось ликвидировать. Сотрудники правоохранительных органов продолжают поиски сбежавших террористов. Как заявил министр внутренних дел Австрии Карл Нехаммер, преступники вооружены и представляют опасность. В связи с этим министр призывает жителей Вены оставаться в домах и не выходить на улицу.

Ответственность за стрельбу в Вене взяли на себя джихадисты, назвав причиной преступления сведение счетов за участие Австрии в международной коалиции по борьбе с запрещенной в России террористической организацией «Исламское государство»*.

*«Исламское государство» (ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014 года и запрещена на территории России.

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