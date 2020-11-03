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Власти Австрии предупредили граждан об опасности сбежавших террористов
Фото: Пресс-служба МВД Австрии / bmi.gv.at

Власти Австрии предупредили граждан об опасности сбежавших террористов

Татьяна Плотникова

Происшествия

Преступники, скрывшиеся после стрельбы в Вене, вооружены и представляют опасность. Об этом заявил министр внутренних дел Австрии Карл Нехаммер.

По словам Нехаммера, террористическая атака продолжается. В связи с этим министр призывает жителей Вены оставаться в домах и не выходить на улицу.

Бургомистр Вены Михаэль Людвиг подтвердил, что одного из нападавших удалось ликвидировать. На месте происшествия работают саперы, они выясняют, был ли у преступника при себе «пояс шахида» — самодельное взрывное устройство.Людвиг также рассказал, что после стрельбы 15 человек госпитализированы, семеро из них серьезно пострадали.

Сотрудники правоохранительных органов продолжают поиски террористов. После нападения в Вене задействованы также вооруженные силы — они приняли на себя охрану объектов в городе вместо полицейских, задействованных в спецоперации, сообщает РИА Новости.

Канцлер Австрии Себастьян Курц написал в своем Twitter, что полиция «будет действовать решительно в отношении устроителей этого отвратительного теракта». Глава правительства выразил соболезнования родным погибшего при теракте и пострадавшим, а также поблагодарил руководство Евросоюза и международных партнеров за сочувствие и заявления о солидарности.

Напомним, стрельба в центре Вены произошла вечером 2 ноября. Австрийские СМИ сообщали о семерых погибших, в МВД Австрии подтвердили гибель одного человека. Также поступали сведения о захвате заложников в одном из городских ресторанов, однако эта информация не подтвердилась.

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