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Один человек погиб при стрельбе в Вене
Фото: twitter.com/PolizeiStmk

Один человек погиб при стрельбе в Вене

Татьяна Плотникова

Происшествия

В результате стрельбы в центре Вены вечером 2 ноября погиб один человек, рассказали в Министерстве внутренних дел Австрии.

Как уточняют в ведомстве, еще несколько человек получили серьезные ранения, в числе пострадавших — сотрудник правоохранительных органов. Преступника, устроившего стрельбу, нейтрализовали.

В МВД Австрии утверждают, что пока нет полной ясности — является ли случившееся терактом или «бойней», хотя ранее глава ведомства назвал стрельбу спланированной террористической атакой.

После стрельбы в Вене создан оперативный штаб по расследованию происшествия, в его работе лично участвуют канцлер Австрии Себастьян Курц и министр внутренних дел Карл Нехаммер, сообщает РИА Новости.

Сведений о пострадавших при стрельбе в Вене россиянах на данный момент нет. Посольство России находится в тесном контакте с правоохранительными органами Австрии, говорится в Twitter дипмиссии.

Напомним, стрельба в центре Вены произошла вечером 2 ноября. Австрийские СМИ сообщали о семерых погибших. Также поступали сведения о захвате заложников в одном из городских ресторанов, однако эта информация не подтвердилась.

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