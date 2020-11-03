Глава МВД Австрии назвал стрельбу в Вене терактом

Фото: instagram.com/karl.nehammer

Вооруженные нападения в Вене устроили террористы. С таким заявлением выступил министр внутренних дел Австрии Карл Нехаммер.

По мнению главы МИД Австрии, стрельба рядом с синагогой в Вене была, по всей видимости, результатом спланированной атаки, поэтому данное преступление квалифицируется как теракт.

Нехаммер также подчеркнул, что в случае с нападениями речь идет о динамично развивающейся ситуации, и призвал полагаться лишь на проверенные данные, сообщает РИА Новости.

Видео: Telegram-канал Mash

Тем временем полиция Вены обращается к горожанам с призывом воздержаться от публикации фотографий и видео происшествий в социальных сетях. Всех, кто стал очевидцем нападений, просят связаться с представителями правоохранительным органов.

Напомним, стрельба в центре Вены произошла вечером 2 ноября. Официально подтверждено, что ранены несколько человек. Австрийские СМИ сообщают о погибших. Есть сведения о захвате заложников в одном из городских ресторанов, подтверждение этой информации не поступало.

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