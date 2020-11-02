СМИ: Семь человек стали жертвами стрельбы в Вене

Фото: Telegram-канал Mash

В результате стрельбы в Вене погибли семь человек, один из нападавших ликвидирован.

Как сообщает телеканал OE24 со ссылкой на сотрудников правоохранительных органов, в центре Вены недалеко от синагоги раздалось около полусотни выстрелов. По некоторым сведениям, стрельбу вели в том числе из пулемета. Кроме того, сообщается о том, что в другом районе города преступники взяли в заложники посетителей ресторона.

Официальное подтверждение данных о семи погибших и заложниках не поступало. В Министерстве внутренних дел Австрии заявили, что рассматривается версия террористического акта наряду с версией о беспорядочной стрельбе.

Видео: Telegram-канал Mash

Сведений о том, есть ли россияне среди погибших и пострадавших при стрельбе в Вене, на данный момент нет. Посольство России в Австрии уточняет данную информацию, сообщает РИА Новости.

Ранее полиция Вены сообщала, что в результате стрельбы 2 ноября ранены несколько человек.

Читайте также: СМИ сообщили, что подозреваемый в стрельбе в Лионе задержан