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Несколько человек пострадали при стрельбе в центре Вены
Фото: Telegram-канал Mash

Несколько человек пострадали при стрельбе в центре Вены

Татьяна Плотникова

Происшествия

В центре австрийской столицы, в Вене, произошла стрельба. Полиция города подтверждает, что в результате происшествия ранены несколько человек.

Стрелявшему удалось скрыться, его разыскивают. Личность и мотивы преступника выясняются.

Местные средства массовой информации сообщают, что атаке подверглись несколько культурных и общественных заведений в Вене — рестораны, синагога и еврейский центр. По некоторым данным, один человек погиб. Официальное подтверждение этой информации не поступало, сообщает РИА Новости.

Видео: Telegram-канал Mash

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