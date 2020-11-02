Несколько человек пострадали при стрельбе в центре Вены
В центре австрийской столицы, в Вене, произошла стрельба. Полиция города подтверждает, что в результате происшествия ранены несколько человек.
Стрелявшему удалось скрыться, его разыскивают. Личность и мотивы преступника выясняются.
Местные средства массовой информации сообщают, что атаке подверглись несколько культурных и общественных заведений в Вене — рестораны, синагога и еврейский центр. По некоторым данным, один человек погиб. Официальное подтверждение этой информации не поступало, сообщает РИА Новости.
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