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СМИ сообщили, что подозреваемый в стрельбе в Лионе задержан
Фото: https://pixabay.com

СМИ сообщили, что подозреваемый в стрельбе в Лионе задержан

Юлия Захарова

Происшествия

Правоохранители задержали мужчину, который подозревается в нападении на православного греческого священника в Лионе. Об этом в субботу, 31 октября, сообщает издание LyonMag.

Как уточняется, задержание прошло в третьем округе города.

Ранее сообщалось, что в седьмом округе города Лиона раздались выстрелы. По данным СМИ, ранения получил священник, его состояние в настоящее время оценивается как тяжелое.

МВД Франции призывало жителей избегать района, где неизвестный открыл огонь.

Напомним, 29 октября еще одна атака произошла в Ницце. Вооруженный ножом мужчина убил троих человек недалеко от церкви Нотр-Дам. По информации агентства «Рейтер», одну женщину обезглавили. Напавшего оперативно задержала полиция, при этом он был ранен.

Также во французском Авиньоне мужчина попытался напасть на полицейских с ножом. Его застрелили. Предварительно, подозреваемый кричал «Аллах акбар».

Кроме того, в саудовском городе Джидда задержан неизвестный, предпринявший попытку атаковать охрану французского консульства.

Помимо этого, во французском Лионе правоохранители предотвратили нападение мужчины с ножом.

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