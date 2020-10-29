Два человека погибли после нападения вооруженного ножом мужчины в Ницце

Фото: twitter.com/cestrosi

Два человека погибли и еще один получил ранения после нападения вооруженного ножом мужчины во французском городе Ницце. Об этом сообщил мэр города Кристиан Эстрози в четверг, 29 октября.

Нападение на людей произошло утром 29 октября около церкви Нотр-Дам. Мэр Ниццы сообщил о задержании злоумышленника, он также поблагодарил полицию за оперативные действия.

Глава французского города также заявил, что нападение с ножом может быть терактом.

— Я подтверждаю, что все указывает на террористический акт в базилике Нотр-Дам, — написал он в своем Twitter-аккаунте.

Je suis sur place avec la @PoliceNat06 et la @pmdenice qui a interpellé l’auteur de l’attaque. Je confirme que tout laisse supposer à un attentat terroriste au sein de la basilique Notre-Dame de #Nice06. pic.twitter.com/VmpDqRwzB1 — Christian Estrosi (@cestrosi) October 29, 2020

Министр внутренних дел Жеральд Дарманен отметил, что в связи с произошедших при полиции был создан кризисный штаб.

Видео: Telegram-канал «Mash»

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