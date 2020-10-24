Реджеп Эрдоган посоветовал Эммануэлю Макрону «лечить психику»

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что президенту Франции Эммануэлю Макрону, который недавно высказал идею о «просвещенном исламе», необходимо заняться своей психикой.

Ранее Макрон сообщил, что власти Франции в рамках борьбы с исламским сепаратизмом планируют уделить особое внимание обучению детей. Так, президент высказал идею о том, что в стране нужно создать вместе с Советом мусульман Франции организацию, которая позволила бы развить «просвещенный ислам». Макрон заявил, что нужно «освободить ислам во Франции от иностранного влияния и усилить контроль за финансированием мечетей».

Эрдоган во время выступления в городе Кайсери прокомментировал эти слова, заявив, что Макрону необходимо «лечить психику». Трансляцию вели в Twitter-аккаунте турецкого лидера.

— Что не так у Макрона с исламом и мусульманами? То, что глава государства так относится к миллионам мусульман в своей стране, — это в первую очередь потеря контроля над разумом. Он нуждается в лечении своей психики, — сказал президент Турции.

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