Эрдоган подтвердил проведение Турцией испытаний С-400

Фото: tccb.gov.tr

Турция планирует продолжить испытания приобретенных у России зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 без учета позиции США по этому вопросу. Соответствующее заявление сделал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в пятницу, 23 октября.

Он подтвердил, что его страна проводила испытания С-400.

— Подход США нас не касается, мы не будем их спрашивать. У Греции есть С-300, спрашивают ли США Грецию по этой теме? Нет, — пояснил турецкий лидер.

Он добавил, что Турция «с уверенностью пойдет своим путем», передает ТАСС.

Ранее Турция выпустила международное оповещение Navtex, в котором анонсировала проведение артиллерийских учений в районе черноморского города Синоп с 13 по 17 октября. По предварительным данным, испытания российских С-400 прошли успешно.

Напомним, что поставки современных российских систем ПВО С-400, из-за которых возник кризис в отношениях Турции с США, начались в июле 2019 года. Ранее турецкая армия перебросила российские ЗРК С-400 в Самсун.

Читайте также: Планы на войну: НАТО отрабатывает в Европе бои с ядерным оружием