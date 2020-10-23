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Эрдоган подтвердил проведение Турцией испытаний С-400
Фото: tccb.gov.tr

Эрдоган подтвердил проведение Турцией испытаний С-400

Евгения Звощик

В мире

Турция планирует продолжить испытания приобретенных у России зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 без учета позиции США по этому вопросу. Соответствующее заявление сделал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в пятницу, 23 октября.

Он подтвердил, что его страна проводила испытания С-400.

— Подход США нас не касается, мы не будем их спрашивать. У Греции есть С-300, спрашивают ли США Грецию по этой теме? Нет, — пояснил турецкий лидер.

Он добавил, что Турция «с уверенностью пойдет своим путем», передает ТАСС.

Ранее Турция выпустила международное оповещение Navtex, в котором анонсировала проведение артиллерийских учений в районе черноморского города Синоп с 13 по 17 октября. По предварительным данным, испытания российских С-400 прошли успешно.

Напомним, что поставки современных российских систем ПВО С-400, из-за которых возник кризис в отношениях Турции с США, начались в июле 2019 года. Ранее турецкая армия перебросила российские ЗРК С-400 в Самсун.

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ТурцияРеджеп Тайип Эрдоганвооружение
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