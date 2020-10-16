СМИ: В Турции начались испытания ЗРК С-400

Фото: roscosmos.ru/Госкорпорация «Роскосмос»

Турецкие СМИ распространили видео с пуском ракеты в районе Синопа. Ролик опубликовал военный журнал M5.

По данным издания, в Синопе проходят испытания зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) С-400. Турция выпустила международное оповещение Navtex о проведении артиллерийских учений в городе.

Video reportedly portraying the test launch of #Turkey’s S-400 System in Sinop. pic.twitter.com/d5Foc0K9aI — Aurora Intel (@AuroraIntel) October 16, 2020

Напомним, что поставки современных российских систем ПВО С-400, из-за которых возник кризис в отношениях Турции с США, начались в июле 2019 года. Ранее турецкая армия перебросила российские ЗРК С-400 в Самсун.

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