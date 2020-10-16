Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
СМИ: В Турции начались испытания ЗРК С-400
Фото: roscosmos.ru/Госкорпорация «Роскосмос»

СМИ: В Турции начались испытания ЗРК С-400

Кирилл Николаев

Армия

Турецкие СМИ распространили видео с пуском ракеты в районе Синопа. Ролик опубликовал военный журнал M5.

По данным издания, в Синопе проходят испытания зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) С-400. Турция выпустила международное оповещение Navtex о проведении артиллерийских учений в городе.

Напомним, что поставки современных российских систем ПВО С-400, из-за которых возник кризис в отношениях Турции с США, начались в июле 2019 года. Ранее турецкая армия перебросила российские ЗРК С-400 в Самсун.

Читайте также: Планы на войну: НАТО отрабатывает в Европе бои с ядерным оружием

Турцияиспытания ракетЗРК С-400
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Не стоит носить во рту унитаз

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Как России наказать Реджепа Эрдогана

Варвара Болондаева
Варвара Болондаева

Таинственные следы на крымских камнях

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Руки прочь от Чебурашки

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Наследство: хлам или исторические ценности

 Александр Хохлов
 Александр Хохлов

Дайте роботу порулить!

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Евгеника и разговор с енотом: чем отличились нобелевские лауреаты

Все мнения
О проекте