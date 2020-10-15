Планы на войну: НАТО отрабатывает в Европе бои с ядерным оружием

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Никакой сенсации в учениях «Стойкий полдень» ВВС Германии на базе Нервених по отработке боев с применением ядерного оружия, о которых сообщали немецкие СМИ, нет. Такого мнения придерживаются эксперты, опрошенные «Вечерней Москвой». Только зачем в XXI веке тренироваться наносить удары средствами массового поражения?

Дело в том, что на территории Германии, Бельгии и Нидерландов еще с 1950-х годов находится американское тактическое ядерное оружие. В свое время его туда перевезли для установки на авиабазах по пути предполагаемого движения советских войск в случае войны НАТО и стран Варшавского договора. Несмотря на то что второй военный блок давно прекратил свое существование, водородные бомбы B61 по-прежнему находятся на территории Старого Света.

По словам директора Центра анализа мировой торговли оружием Игоря Коротченко, даже сейчас, спустя 30 лет после окончания холодной войны, на всех учениях, которые проводятся НАТО в Европе, до сих пор репетируются механизмы передачи части этих боеприпасов в ВВС стран-членов НАТО на случай войны с Россией, для нанесения ударов по нашей территории.

— Практика не нова, ей уже много лет, — отметил военный эксперт.

Надо понимать, что при этом ни у Германии, ни у Нидерландов, ни у Бельгии своего ядерного оружия не существует. Однако эти страны в той или иной степени являются частью американской ядерной инфраструктуры, считает доцент кафедры социологии и политологии РЭУ им. Плеханова, член экспертного совета ВО «Офицеры России» Александр Перенджиев.

При этом в самой Европе нет каких-либо воинственных настроений или желаний начать атомную войну.

— В Германии, как мне кажется, не считают, что ядерная война неминуемая и так далее, они просто тренируются в определенных рамках, думая, что в этом есть какая-то необходимость, и нам на это даже не стоит реагировать. Они учатся так, как считают нужным на своей территории, — придерживается мнения специалист.

А вот Игорь Коротченко уверен, что если в Европе по-прежнему Россию воспринимают как вероятного противника и отрабатывают навыки нанесения ударов по нашей территории, лучшим ответом на подобные действия было бы укрепление средств воздушно-космической обороны, развитие систем обнаружения и поражения воздушных целей. Чем наша армия и занимается.

— Мы на это реагируем, укрепляя наши возможности в области противоракетной обороны, в частности, поскольку эти учения прежде всего предусматривают отработку ядерных ударов по северо-западу России, по Калининградской области. Там как раз развернуты зенитно-ракетные системы С-400, а также комплексы ближнего радиуса действия Тор-М2, которые прикрывают объекты как средство последнего рубежа обороны, они отлично зарекомендовали себя в Сирии, отбивая атаки беспилотников, — убежден спикер.

Он уверен, что пока американское тактическое ядерное оружие находится в Европе, будут существовать и планы ядерной войны. И, как пишет немецкое издание Bild, на сегодняшний день риск начала ядерной войны значительно выше, чем в последние 30 лет. В основном это связано с тем, что США вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

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