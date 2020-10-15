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Глава КНР Си Цзиньпин призвал армию готовиться к войне
Си Цзиньпин не уточнил, к войне с кем должна готовиться армия / Фото: сайт президента России

Глава КНР Си Цзиньпин призвал армию готовиться к войне

Юлия Курганова

В мире

Глава КНР Си Цзиньпин призвал армию страны готовиться к войне. Об этом сообщает агентство «Синьхуа».

Отмечается, что он не уточнил, к войне с кем должны готовиться войска.

Си Цзиньпин проверял состояние корпуса морской пехоты Народно-освободительной армии Китая в городе Чаочжоу и обратился к военным с призывом поддерживать состояние повышенной готовности. Он потребовал от них абсолютной преданности и надежности. Лидер КНР напомнил, что корпус морской пехоты является элитным подразделением, которое призвано защищать национальный суверенитет, безопасность и территориальную целостность страны.

— Мы должны опираться на текущую ситуацию и иметь перспективный взгляд, серьезно изучать и решать непогашенные противоречия и реальные потребности, а также планировать усиление морской пехоты, — заявил Си Цзиньпин.

Ранее Трамп заявил, что Россия и КНР завидуют Соединенным Штатам. Лидер США отметил, что направил 2,5 триллиона долларов на военные цели.

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