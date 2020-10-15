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СМИ сообщили о подготовке Германии к ядерной войне
Фото: pixabay.com

СМИ сообщили о подготовке Германии к ядерной войне

Ростислав Зубков

В мире

В Германии прошли учения по отработке боев с применением ядерного арсенала, утверждает Bild.

По его данным, маневры проходили в режиме секретности и получили название «Стойкий полдень». Отработка действий с участием немецких ВВС и их союзников по НАТО имела место на авиабазе Нёрфених в земле Северный Рейн — Вестфалия. К учениям были привлечены истребители-бомбардировщики, способные перевозить ядерное оружие.

Согласно информации газеты, ключевая цель операции — отработка обороны ФРГ с использованием атомных бомб.

В статье также выражено мнение, что на сегодняшний день риск начала ядерной войны значительно выше, чем в последние 30 лет. В основном это связано с тем, что США вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), отмечают журналисты.

СПРАВКА «ВМ»

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) между Россией и США был заключен в 1987 году. Страны договорились о ликвидации комплексов баллистических и крылатых ракет наземного базирования.

В начале этого года США объявили об одностороннем выходе из договора, обвинив Россию в его длительном нарушении. Москва все обвинения отвергала, неоднократно заявляя, что полностью выполняет условия соглашения. Документ прекратил действие 2 августа 2019 года.

Министр иностранных дел Сергей Лавров подчеркивал, что у России есть довольно серьезные вопросы к Штатам по поводу выполнения договора самими американцами.

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