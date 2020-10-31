СМИ: Один человек пострадал в результате стрельбы в Лионе

Фото: youtube.com / Иммиграция во Францию: правда

Выстрелы раздались в седьмом округе города Лиона во Франции возле церкви. Об этом в субботу, 31 октября, сообщает местная газета Progres со ссылкой на свидетелей инцидента.

Как уточняется, на место происшествия прибыли наряды полиции, в районе установили периметр безопасности. СМИ сообщают, что один человек пострадал — ранения получил священник церкви.

МВД Франции призвало жителей избегать района, где неизвестный открыл огонь.

Напомним, 29 октября еще одна атака произошла в Ницце. Вооруженный ножом мужчина убил троих человек недалеко от церкви Нотр-Дам. По информации агентства «Рейтер», одну женщину обезглавили. Напавшего оперативно задержала полиция, при этом он был ранен.

Также во французском Авиньоне мужчина попытался напасть на полицейских с ножом. Его застрелили. Предварительно, подозреваемый кричал «Аллах акбар».

Кроме того, в саудовском городе Джидда задержан неизвестный, предпринявший попытку атаковать охрану французского консульства.

Помимо этого, во французском Лионе правоохранители предотвратили нападение мужчины с ножом.

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