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СМИ: Мужчина с ножом попытался напасть на полицейских в Авиньоне
Фото: Telegram-канал «Mash»

СМИ: Мужчина с ножом попытался напасть на полицейских в Авиньоне

Виктория Родимкина

Происшествия

Во французском городе Авиньоне мужчина с ножом попытался напасть на полицейских. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на французский телеканал в четверг, 29 октября.

Уточняется, что напавшего застрелили. Предварительно, случившееся может быть попыткой теракта.

Это уже второй случай нападения с ножом на людей во Франции. Ранее стало известно, что в Ницце вооруженный ножом мужчина убил троих человек недалеко от церкви Нотр-Дам. По информации агентства Рейтер, одну женщину обезглавили. Напавшего оперативно задержала полиция, при этом он был ранен. Мэр Ниццы Кристиан Эстрози заявил, что случившееся является терактом. Министр внутренних дел Жеральд Дарманен создал при полиции кризисный штаб.

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