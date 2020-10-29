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В Кремле назвали инцидент с поножовщиной в Ницце ужасающей трагедией
Фото: Аннв Быкова, «Вечерняя Москва»

В Кремле назвали инцидент с поножовщиной в Ницце ужасающей трагедией

Виктория Родимкина

Внешняя политика

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал события во французском городе Ницца, где в четверг, 29 октября, вооруженный ножом мужчина убил троих человек.

— Мы сейчас проверяем информацию относительно трагедии, которая развернулась в Ницце, это ужасающая абсолютно трагедия. И я воздержусь от каких-то дальнейших комментариев по этому вопросу, — сказал пресс-секретарь.

Ранее сообщалось, что в Ницце вооруженный ножом мужчина убил троих человек недалеко от церкви Нотр-Дам. По информации агентства Рейтер, одну женщину обезглавили. Напавшего оперативно задержала полиция, при этом он был ранен. Мэр Ниццы Кристиан Эстрози заявил, что случившееся является терактом. Министр внутренних дел Жеральд Дарманен создал при полиции кризисный штаб.

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