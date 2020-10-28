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Песков сообщил, что Путин не планирует визит в Сербию в ноябре
Дата визита Владимира Путина пока неизвестна/ Фото: kremlin.ru / Администрация президента России 

Песков сообщил, что Путин не планирует визит в Сербию в ноябре

Юлия Курганова

Внешняя политика

Дата визита президента России Владимира Путина в Сербию окончательно еще не определялась, но в ноябре поездки точно не планируется. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

— Окончательная дата не была еще определена. В ноябре не будет, — сказал он, отвечая на вопрос, соответствует ли действительности информация о том, что визит, который планировался на октябрь, вообще отменили, передает Интерфакс.

Ранее появились сообщения о том, что планировавшийся в октябре визит Путина в Сербию отменен.

Также сообщалось, что Белград ожидает визита главы РФ на открытие храма Святого Саввы.

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Дмитрий ПесковОфициальный визитВладимир Путин
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