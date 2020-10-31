Посольство Франции призвало власти РФ осудить угрозы в адрес Пятой республики

Фото: YoutTube.com / Margo Volina

Посольство Франции в России выразило обеспокоенность угрозами в адрес республики и призвало власти РФ осудить их. Об этом в субботу, 31 октября, заявили в пресс-службе дипмиссии.

— Мы глубоко обеспокоены этими угрозами, которые абсолютно недопустимы, и мы сообщили об этом российским властям, призывая их выступить с официальным осуждением, — отметили в посольстве.

Также его представители сообщили российским властям о росте угрозы терроризма интересам Франции после проведения акций перед посольствами Франции в мире и нападения в саудовской Джидде. В дипмиссии подчеркнули, что просят РФ усилить защитные меры для всех французских представительств республики в России, передает РИА Новости.

Теракты во Франции

Президент Франции Эммануэль Макрон ранее заявил о желании «офранцузить ислам» и сказал, что эта религия переживает во всем мире кризис. Слова лидера Франции прозвучали после того, как в середине октября религиозный фанатик убил школьного учителя Самюэля Пати, демонстрировавшего ученикам карикатуры журнала Charlie Hebdo на пророка Мухаммеда. Более того, в четверг, 29 октября, в Ницце вооруженный фанатик из Туниса совершил нападение на прихожан церкви Нотр-Дам, в результате чего погибли три человека.

Слова лидера Пятой республики осудил, в частности, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, который появился на обложке сатирического французского издания Charlie Hebdo. По его словам, Макрон «нуждается в лечении психических расстройств».

С осуждением выступил и российский боец UFC Хабиб Нурмагомедов. Он выложил скандальный пост в соцсетях, где назвал президента Франции «тварью». «Да обезобразит Всевышний лицо этой твари и всех его последователей, которые под лозунгом свободы слова оскорбляют чувства более полутора миллиардов верующих мусульман», — обратился спортсмен к своим подписчикам.

Кроме того, заявления Макрона распространились в исламских государствах и привели к призывам бойкотирования французской продукции со стороны многих религиозных, общественных и политических организаций и деятелей.

Читайте также: «Почему Нурмагомедову и Кадырову нельзя?»: Соловьев высказался о нападках на Макрона