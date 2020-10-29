«Дело не в религии»: что стоит за последними терактами во Франции

Фото: twitter.com/cestrosi / Официальный аккаунт мэра Ниццы Кристиана Эстрози

Четверг, 29 октября, Ницца (Франция). Неизвестный с криками «Аллах акбар!» с ножом в руках набросился на людей возле местной церкви Нотр-Дам. Погибли три человека, в том числе женщина, которую подозреваемый обезглавил. Через десять минут после этих событий полиция задержала злоумышленника, а на место ЧП выехал сам президент Франции Эммануэль Макрон.

Власти Ниццы расценили произошедшее как теракт и углядели в нем отсылку к жестокой расправе над парижским учителем: 16 октября в пригороде столицы Франции мужчина отрезал педагогу голову за то, что тот на уроке показывал карикатуры сатирического журнала Charlie Hebdo на пророка Мухаммеда.

Вскоре после громкого нападения в Ницце несколько десятков человек вышли на протесты возле здания посольства Франции в Москве. Они выступали против карикатур, содержание которых, по всей видимости, кажется им неприемлемым. На место пикетов пришлось стянуть дополнительные силы органов правопорядка.

«Вечерняя Москва» связалась с руководителем Центра французских исследований института Европы РАН Юрием Рубинским, который объяснил, почему в 2020 году провокационный рисунок приравнивается по своей ценности к человеческой жизни, а также рассказал о причинах неравнодушия жителей столицы к резонансным событиям за пределами родины.

Игра на чувствах верующих

В дискуссии о причинах последних конфликтов на почве веры Юрий Рубинский призывает осознать, что недавние теракты во Франции касаются не только ее, но и всего мира. Эта проблема гораздо шире, чем кажется на первый взгляд.

— Франция — это страна с самой большой в Европе мусульманской общиной, но, что важнее, во всех немусульманских странах, где есть крупные мусульманские диаспоры, последние не всегда чувствуют себя комфортно, — поясняет политолог.

Видео: Telegram-канал «РИА Новости»

В России, продолжает собеседник «ВМ», большинство граждан — русские люди, но от этого неизбежно и то, что религиозные меньшинства чувствуют себя уязвимыми. От этого накапливается недовольство, которое выливается в протестные движения, подобные тем, что наблюдались у здания посольства в столице РФ.

Подобные опасные настроения не брезгуют использовать разные властные структуры. В частности, особенно сильно на этот рычаг напирает президент Турции Реджеп Эрдоган, выставляя Францию врагом номер один на всех возможных уровнях, подчеркивает Рубинский.

— Эрдоган всячески пытается возглавить противостояние против Парижа. Он открыто играет на этом, использует чувства мусульман, заявляя чудовищные вещи в духе: «К мусульманам сейчас относятся так, как относились к евреям во время нацизма». Он мусульманам чуть ли не холокостом угрожает, — удивленно отмечает собеседник «ВМ» и добавляет. — Все это, конечно, ерунда и провокация.

«Карикатуры на Иисуса и Будду в бутылку не полезли»

Первые «опасные» карикатуры появились еще в 2006 году, и стояли за ними вовсе не скандалисты Charlie Hebdo, вспоминает Рубинский. Тогда их выпустило датское издание, а уже потом французы перепечатали изображения.

По мнению политолога, тревогу должны вызывать не «некрасивые» картинки, а их интерпретация в международном пространстве.

— Подобными скандалами активно пользуются террористы и исламисты, причем далеко не всегда они обязательно религиозные фанатики, — уверен эксперт.

Фото: twitter.com/cestrosi / Официальный аккаунт мэра Ниццы Кристиана Эстрози

В качестве примера приводятся Иордания и Марокко. В целом эти исламские страны состоят в неплохих отношениях с Францией, однако правящие круги не смогут игнорировать подобные истории с карикатурами, полагает глава Центра французских исследований.

— Возьмите Карабах — даже там Франция и Турция по разные стороны баррикад, — добавил он.

Причин для конфронтаций много, и все вместе они создают очень опасную ситуацию. При этом никто друг другу, видимо, не собирается уступать, хотя стороны обязаны искать решение назревших противоречий, утверждает Рубинский. В противном случае положение дел только усугубится.

— Понимаете, для нас история с карикатурами очень неясная. Вот в том же самом еженедельнике были карикатуры и на Иисуса, и на Будду. Они не полезли в бутылку, а Аллах полез, — констатирует политолог.

Идейный конфликт

Франции понадобилось много лет, прежде чем церковь и государство были отделены друг от друга. Этого добивались поборники оппозиции и просвещения, для которых католицизм стал чем-то вроде общественного зла.

— Просветителю Вольтеру приписана фраза, ставшая впоследствии лозунгом: «Раздавим гадину!». Так он высказывался по отношению к церкви, — пояснил Рубинский.

По его мнению, на сегодняшний день для французов право рисовать карикатуры на кого угодно стало принципиально важным. Оно превратилось в символ свободы.

— То, что мы обсуждаем, — не новое дело, а очень старая история. Это не религиозный конфликт, а идейный, ценностный. Просто резервы для взаимных уступок здесь оказались очень ограничены. Когда начинают резать головы, нужно, конечно, понимать, что это может очень далеко зайти, — заключил политолог.

СПРАВКА «ВМ»

В течение дня, спустя некоторое время после известий о нападении в Ницце, появились сообщения еще о трех атаках, так или иначе связанных с Францией.

Так, во французском Авиньоне мужчина попытался напасть на полицейских с ножом. Его застрелили. Предварительно, подозреваемый кричал «Аллах акбар».

Кроме того, в саудовском Джидде задержан неизвестный, предпринявший попытку атаковать охрану французского консульства.

Помимо этого, во французском Лионе правоохранители предотвратили нападение мужчины с ножом.

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