Эрдоган призвал граждан Турции отказаться от покупки французских товаров

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал сограждан не приобретать французские товары. Такое заявление он сделал во время выступления в Анкаре в понедельник, 26 октября. Об этом сообщает ТАСС.

— Как во Франции говорят: «Не покупайте турецкие товары» — так же и я обращаюсь к своей нации, — заявил турецкий лидер, попросив не покупать французские товары.

Ранее Эрдоган заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон «нуждается в лечении психических расстройств». Такое заявление стало реакцией на высказывания главы Пятой республики об исламе в связи с терактом в парижском пригороде, где 18-летний исламист на почве религиозной вражды обезглавил школьного учителя. После произошедшего жесткого убийства французского преподавателя Макрон заявил, что власти его страны начнут активную борьбу против носителей радикальной идеологии и созданных ими ассоциаций.

В результате заявления Макрона были широко распространены в исламских государствах и привели к призывам бойкотирования французской продукции со стороны многих религиозных, общественных и политических организаций и деятелей.

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