Раскрыты детали дела о жестоком убийстве учителя во Франции

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Экстремист, обезглавивший учителя в пригороде Парижа, смог совершить убийство благодаря тому, что подкупил школьников, которые предоставили ему информацию о будущей жертве. Соответствующее заявление сделал глава антитеррористической прокуратуры Франции Жан-Франсуа Рикар в среду, 21 октября. Его слова приводит газета Figaro.

— Если бы автор содеянного не узнал фамилию учителя, название и адрес школы, у него не было бы средств установить его личность. А это стало возможным только благодаря ученикам этой школы, — пояснил прокурор.

Отмечается, что преступник предложил учащимся от 300 до 350 евро за информацию об учителе. Как уточнил Рикар, злоумышленник сообщил подросткам, что хочет заставить учителя извиниться за демонстрацию карикатур на пророка, а также «ударить и унизить» его. Выдавшие убитого учителя несовершеннолетние школьники входят в число семи задержанных, которые предстанут перед судом по делу об убийстве.

Напомним, в пятницу, 16 октября, неизвестный обезглавил преподавателя истории в школе в пригороде столицы Франции, в городе Конфлан-Сент-Онорин. В убийстве подозревался родственник одного из учеников. Полицейские ликвидировали нападавшего, когда тот начал угрожать им ножом.

По предварительным данным, педагог на своих уроках показывал карикатуры на пророка Мухаммеда и говорил о свободе слова. Правоохранительные органы проверяют, связано ли это с убийством. Следствие задержало уже десять человек по этому делу.

Ранее сообщалось, что подозреваемый в убийстве учителя имел чеченское происхождение и жил в Москве. Позднее он переехал во Францию и находился на ее территории в статусе беженца. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заверил, что чеченцы не имеют никакого отношения к произошедшему.

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