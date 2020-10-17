СМИ назвали имя убийцы учителя во Франции

Фото: twitter.com/Place_Beauvau

Убийцу учителя во Франции звали Абдулах А. Об этом пишет Le Figaro в субботу, 17 октября, со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным газеты, информация о том, что за преступлением стоит 18-летний чеченец, родившийся в Москве и проживавший во Франции, подтвердилась. Однако местная полиция и спецслужбы не знали о его радикальных настроениях.

Ранее стало известно, что правоохранители задержали девять человек в рамках расследования этого дела.

Напомним, в пятницу, 16 октября, неизвестный человек обезглавил преподавателя истории в школе в пригороде столицы Франции, в городе Конфлан-Сент-Онорин. В убийстве подозревают родственника одного из учеников, предположительно, гражданина Алжира. Полицейские застрелили его, когда тот начал угрожать им ножом.

По предварительным данным, педагог на своих уроках показывал карикатуры на пророка Мухаммеда и говорил о свободе слова. Правоохранительные органы проверяют, связано ли это с убийством.

Читайте также: СМИ: Боевик убит в перестрелке с силовиками в Назрани

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Трагедия под Парижем: вам отрежут голову

Колонка обозревателя «ВМ» Елены Кондратьевой-Сальгеро:

В парижском пригороде был найден обезглавленным преподаватель французского лицея. Еще раз: учитель был о-без-глав-лен (хорошо ли вы понимаете смысл этого слова?) одним из оскорбленных в религиозных чувствах граждан Пятой республики (далее...)