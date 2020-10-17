Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
СМИ назвали имя убийцы учителя во Франции
Фото: twitter.com/Place_Beauvau

СМИ назвали имя убийцы учителя во Франции

Ростислав Зубков

В мире

Убийцу учителя во Франции звали Абдулах А. Об этом пишет Le Figaro в субботу, 17 октября, со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным газеты, информация о том, что за преступлением стоит 18-летний чеченец, родившийся в Москве и проживавший во Франции, подтвердилась. Однако местная полиция и спецслужбы не знали о его радикальных настроениях.

Ранее стало известно, что правоохранители задержали девять человек в рамках расследования этого дела.

Напомним, в пятницу, 16 октября, неизвестный человек обезглавил преподавателя истории в школе в пригороде столицы Франции, в городе Конфлан-Сент-Онорин. В убийстве подозревают родственника одного из учеников, предположительно, гражданина Алжира. Полицейские застрелили его, когда тот начал угрожать им ножом.

По предварительным данным, педагог на своих уроках показывал карикатуры на пророка Мухаммеда и говорил о свободе слова. Правоохранительные органы проверяют, связано ли это с убийством.

Читайте также: СМИ: Боевик убит в перестрелке с силовиками в Назрани

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Трагедия под Парижем: вам отрежут голову

Колонка обозревателя «ВМ» Елены Кондратьевой-Сальгеро:

В парижском пригороде был найден обезглавленным преподаватель французского лицея. Еще раз: учитель был о-без-глав-лен (хорошо ли вы понимаете смысл этого слова?) одним из оскорбленных в религиозных чувствах граждан Пятой республики (далее...)

имяФранцияУбийцы
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Трагедия под Парижем: вам отрежут голову

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Не стоит носить во рту унитаз

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Как России наказать Реджепа Эрдогана

Варвара Болондаева
Варвара Болондаева

Таинственные следы на крымских камнях

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Руки прочь от Чебурашки

Оксана Крученко
Оксана Крученко

От многоженства до купания коров: нет предела толерантности

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Наследство: хлам или исторические ценности

Все мнения
О проекте