СМИ узнали о задержании еще 5 человек по делу об убийстве учителя во Франции

Фото: Telegram-канал «RT на русском»

По делу об убийстве учителя во Франции проходят еще пять человек. О задержании новых подозреваемых сообщает BFMTV.

Ранее поступала информация, что полиция проводит следственные действия в отношении четырех человек в рамках расследования резонансного дела.

Видео: Telegram-канал «RT на русском»

По последним данным, число подозреваемых возросло до девяти. Четверо из них — члены семьи предполагаемого убийцы (отец, мать, дедушка и 17-летний брат). Предварительно, все они были задержаны в коммуне Эвре, где также прошли обыски.

Позднее правоохранители задержали еще пять человек: отца одного из учеников, который вел видеотрансляцию в соцсетях и жаловался на отношение преподавателя, друга этого мужчины и еще трех человек. Утверждается, что их схватили в двух коммунах департамента Ивелин — Конфлан-Сент-Онорин и Шантелу.

Напомним, преступление было совершено в пригороде столицы Франции, в городе Конфлан-Сент-Онорин. Неизвестный человек обезглавил преподавателя истории в местной школе. В убийстве подозревают родственника одного из учеников, гражданина Алжира. Полицейские открыли по нему огонь, когда он начал угрожать им ножом.

По предварительным данным, педагог на своих уроках показывал карикатуры на пророка Мухаммеда и говорил о свободе слова. Правоохранительные органы проверяют, связано ли это с убийством.

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