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Стали известны подробности жестокого убийства мужчины во Франции
Фото: twitter.com/Place_Beauvau

Стали известны подробности жестокого убийства мужчины во Франции

Вероника Кузьминова

Происшествия

Жертвой нападения в пригороде Парижа в пятницу, 16 октября, стал учитель. Об этом сообщили во французской полиции.

Известно, что инцидент произошел в пригороде столицы Франции — в городе Конфлан-Сент-Онорин. Неизвестный человек обезглавил тело мужчины. Погибшим оказался преподаватель истории в местной школе. В убийстве подозревают родственника одного из учеников. Уточняется, что подозреваемым стал 48-летний гражданин Алжира. Полицейские открыли по нему огонь, когда он начал угрожать им ножом.

По предварительным данным, убитый педагог на своих уроках показывал карикатуры на пророка Мухаммеда и говорил о свободе слова. Правоохранители проверяют, связаны ли эти факты с убийством мужчины.

На месте инцидента установлен периметр безопасности. Жителям рекомендовали не посещать эту территорию. В данный момент ее обследуют специалисты, передает ТАСС.

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