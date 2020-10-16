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СМИ: Россиянку попытались жестоко отравить в ресторане на Кубе
Фото: pixabay.com

СМИ: Россиянку попытались жестоко отравить в ресторане на Кубе

Ростислав Зубков

В мире

Столичные следователи завели уголовное дело о попытке убийства россиянки на Кубе. Об этом ТАСС сообщает в пятницу, 16 октября, со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По его данным, 53-летнюю гражданку РФ попытались отравить в кубинском заведении «На здоровье». Ей добавили в масло черный тмин, мышьяк, кадмий и свинец, утверждает собеседник агентства.

Женщина выжила, однако у нее вскоре развился рак. По факту случившегося московские следователи открыли уголовный процесс. В настоящее время расследуется дело о покушении на убийство.

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