СМИ: Россиянку попытались жестоко отравить в ресторане на Кубе

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Столичные следователи завели уголовное дело о попытке убийства россиянки на Кубе. Об этом ТАСС сообщает в пятницу, 16 октября, со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По его данным, 53-летнюю гражданку РФ попытались отравить в кубинском заведении «На здоровье». Ей добавили в масло черный тмин, мышьяк, кадмий и свинец, утверждает собеседник агентства.

Женщина выжила, однако у нее вскоре развился рак. По факту случившегося московские следователи открыли уголовный процесс. В настоящее время расследуется дело о покушении на убийство.

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