Неизвестный обезглавил мужчину во Франции

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Неизвестный обезглавил мужчину в департаменте Валь–д'Уаз во Франции. Антитеррористический отдел прокуратуры подключился к расследованию данного происшествия.

Инцидент произошел около 17:00 по местному времени в пятницу, 16 октября, рядом с учебным заведением. Уточняется, что нападавший во время совершения преступления выкрикивал исламистские лозунги.

Позже напавшего застрелил полицейский. На место инцидента выехал глава Министерства внутренних дел Франции, который ранее находился с визитом в Марокко, передает Радио Sputnik.

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