Боевик убит в перестрелке с силовиками в Назрани
Участник незаконного вооруженного бандформирования ликвидирован в ходе перестрелки с сотрудниками силовых структур в Ингушетии.
Как рассказали в региональных силовых структурах, вечером 16 октября силовики в Назрани пытались остановить машину, в которой могли находиться боевики. В ответ находившиеся в автомобиле начали стрельбу.
Во время завязавшейся перестрелки в машине прогремел взрыв. Один из боевиков погиб, сообщает РИА Новости.
Читайте также: СК сообщил детали ликвидации боевиков в Волгограде и завел уголовное дело