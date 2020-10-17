Боевик убит в перестрелке с силовиками в Назрани

Фото: Пресс-служба Национального антитеррористического комитета

Участник незаконного вооруженного бандформирования ликвидирован в ходе перестрелки с сотрудниками силовых структур в Ингушетии.

Как рассказали в региональных силовых структурах, вечером 16 октября силовики в Назрани пытались остановить машину, в которой могли находиться боевики. В ответ находившиеся в автомобиле начали стрельбу.

Во время завязавшейся перестрелки в машине прогремел взрыв. Один из боевиков погиб, сообщает РИА Новости.

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