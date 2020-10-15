СК сообщил детали ликвидации боевиков в Волгограде и завел уголовное дело
Ликвидированные в Волгограде террористы оказались уроженцами Узбекистана, сообщает Следственный комитет России в четверг, 15 октября.
После перестрелки боевиков с сотрудниками ФСБ заведено уголовное дело, отмечают в СК.
— Возбуждено уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов, — указано в релизе ведомства.
По данным следствия, 15 октября силовики застали главаря главаря международной террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад»* и его сообщника — уроженцев Узбекистана 23 и 27 лет — за извлечением бомб из тайников. Подозреваемые планировали теракты в Волгограде. В частности, одной из их целью был монумент «Родина-мать зовет!».
Экстремисты не дали себя задержать и были убиты в ходе столкновения со стражами порядка. У преступников изъяли огнестрельное оружие, готовые бомбы и компоненты к ним, в том числе поражающие элементы, а также карту города с отметками — будущими местами терактов.
«Катиба Таухид валь-Джихад»* — запрещенная в России террористическая организация.
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