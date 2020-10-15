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СК сообщил детали ликвидации боевиков в Волгограде и завел уголовное дело
Фото: АГН «Москва»

СК сообщил детали ликвидации боевиков в Волгограде и завел уголовное дело

Ростислав Зубков

Внешняя политика

Ликвидированные в Волгограде террористы оказались уроженцами Узбекистана, сообщает Следственный комитет России в четверг, 15 октября.

После перестрелки боевиков с сотрудниками ФСБ заведено уголовное дело, отмечают в СК.

— Возбуждено уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов, — указано в релизе ведомства.

По данным следствия, 15 октября силовики застали главаря главаря международной террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад»* и его сообщника — уроженцев Узбекистана 23 и 27 лет — за извлечением бомб из тайников. Подозреваемые планировали теракты в Волгограде. В частности, одной из их целью был монумент «Родина-мать зовет!».

Видео: ФСБ РФ

Экстремисты не дали себя задержать и были убиты в ходе столкновения со стражами порядка. У преступников изъяли огнестрельное оружие, готовые бомбы и компоненты к ним, в том числе поражающие элементы, а также карту города с отметками — будущими местами терактов.

«Катиба Таухид валь-Джихад»* — запрещенная в России террористическая организация.

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боевикиСК РоссииВолгоград
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