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ФСБ предотвратила теракты в Волгограде
Фото: АГН «Москва»

ФСБ предотвратила теракты в Волгограде

Ростислав Зубков

Происшествия

В Волгограде сотрудники Федеральной службы безопасности разгромили ячейку международных боевиков, тем самым предотвратив готовящиеся теракты. Об этом пресс-служба ФСБ РФ сообщила в четверг, 15 октября.

Силовики провели операцию и ликвидировали главаря международной террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад»* и его сообщника. Они намеревались совершить теракты против волгоградских органов власти, мест проживания военных и взрыво-пожароопасных предприятий.

Видео: ФСБ РФ

Изначально сотрудники правопорядка намеревались задержать экстремистов во время извлечения ими средств террора из тайника, но те оказали вооруженное сопротивление. В ходе боестолкновения радикалов нейтрализовали, передает ТАСС.

«Катиба Таухид валь-Джихад»* — запрещенная в России террористическая организация

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