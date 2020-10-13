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НАК сообщил о предотвращении 19 терактов на Северном Кавказе с прошлого года
Фото: АГН «Москва»

НАК сообщил о предотвращении 19 терактов на Северном Кавказе с прошлого года

Ростислав Зубков

Общество

С 2019 года на Северном Кавказе удалось предотвратить 19 терактов, сообщил директор ФСБ России и Национального антитеррористического комитета Александр Бортников во вторник, 13 октября, на заседании НАК.

— С начала 2019 года на Северном Кавказе предотвращено 36 преступлений террористической направленности, в том числе 19 терактов, — приводит РИА Новости слова главы ФСБ.

Он добавил, что спецслужбы ликвидировали за это время 60 боевиков, задержали 144 бандитов и 220 их пособников, а также раскрыли 35 законспирированных ячеек.

При этом сторонники террористических организаций продолжают пытаться вербовать людей, отметил Бортников.

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