НАК сообщил о предотвращении 19 терактов на Северном Кавказе с прошлого года

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С 2019 года на Северном Кавказе удалось предотвратить 19 терактов, сообщил директор ФСБ России и Национального антитеррористического комитета Александр Бортников во вторник, 13 октября, на заседании НАК.

— С начала 2019 года на Северном Кавказе предотвращено 36 преступлений террористической направленности, в том числе 19 терактов, — приводит РИА Новости слова главы ФСБ.

Он добавил, что спецслужбы ликвидировали за это время 60 боевиков, задержали 144 бандитов и 220 их пособников, а также раскрыли 35 законспирированных ячеек.

При этом сторонники террористических организаций продолжают пытаться вербовать людей, отметил Бортников.

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