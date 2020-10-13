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Кадыров заявил, что ликвидированные в Грозном боевики готовили теракты
Фото: chechnya.gov.ru / Глава Чеченской Республики

Кадыров заявил, что ликвидированные в Грозном боевики готовили теракты

Ростислав Зубков

Общество

Уничтоженные в Грозном боевики прибыли в Россию из-за границы, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров во вторник, 13 октября, после новостей о боестолкновениях в регионе.

По словам Кадырова, в Чеченской Республике уже «давно покончили» с террористами, но приходится иметь дело с подобными криминальными элементами, приезжающими из других стран.

— Информация же о том, что в регион из-за рубежа прибыли участники НВФ, у правоохранительных органов появилась заблаговременно, — подчеркнул Кадыров в своем Telegram-канале.

Определить местоположение бандитов удалось с помощью оперативных действий силовиков и благодаря местным жителям, уточняет глава Чечни. Он добавил, что нейтрализованные боевики собирались устроить теракты. С места ликвидации подозреваемых конфискованы оружие, средства коммуникации, патроны.

К настоящему моменту обстановку в Грозном удалось стабилизировать. Все работает в штатном режиме, ограничительных мер нет, заключил Кадыров.

Ранее Национальный антитеррористический комитет сообщил, что в столице Чечни силовики нейтрализовали четырех бандитов. При этом погибли трое правоохранителей.

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боевикиРамзан КадыровГрозный
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